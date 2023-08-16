Сломавший десятки костей звездный актер "Мстителей" показал свое лечение

Попавший под семитонную снегоуборочную машину и сломавший более 30 костей актер Джереми Реннер ежедневно получает лечение в специальной гипербарической камере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

52-летняя звезда "Мстителей" опубликовал в социальных сетях селфи, сделанное во время гипербарической оксигенации - медицинской процедуры, которую применяют для насыщения организма кислородом. "Гипербарическая камера, давление две атмосферы, высокое содержание кислорода, два раза в день", - подписал снимок Реннер.

По данным издания, метод гипербарической оксигенации используется для восстановления после переломов, ожогов, черепно-мозговых травм и отравлений. Человек ложиться в специальную барокамеру, в которую подают насыщенный кислород под давлением.