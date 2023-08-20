Парень необычно проучил пожилую соседку за жалобу на него

Парень под ником puppy_socks рассказал на Reddit, как необычно проучил пожилую соседку, которая пожаловалась на него управляющему домом, из-за чего молодого человека оштрафовали. В комментариях пользователи поспорили из-за его поступка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора поста, недавно он менял масло в своей машине на парковке многоквартирного дома, где он проживает. "Технически это не разрешено там делать, но кого это волнует? (...) Я не единственный, кто так делает", - пояснил puppy_socks и подчеркнул, что всегда убирает за собой после замены масла.

Парень отметил, что его пожилая соседка заметила, как он менял масло, и сделала ему замечание. Кроме того, женщина пожаловалась на молодого человека управляющему домом. В связи с этим puppy_socks выписали штраф в размере 20 долларов

Автор публикации добавил, что управляющий домом не был заинтересован в штрафе и даже извинился перед ним, подчеркнув, что был вынужден это сделать. В беседе с ним молодой человек поинтересовался, может ли он пожаловаться на соседку за то, что у машины ее мужа просрочена регистрация - он выяснил это, обратив внимание на специальную наклейку с датой на номерном знаке, какие используются в США. Управляющий домом ответил утвердительно.

"В нашем штате владельцам недвижимости позволяется без предупреждения эвакуировать автомобили, у которых истекла регистрация. Машину в тот же день увезли на эвакуаторе, а соседка взбесилась. Это было уморительно", - заявил puppy_socks. По словам парня, он также выяснил, что в связи с произошедшим соседке придется заплатить около 300 долларов (около 30 тысяч рублей).

Молодой человек счел, что соседка "сама напросилась" на месть. "Она постоянно жаловалась на жильцов дома по самым глупым поводам. Она кричала на маленьких детей за то, что они рисовали мелками на тротуаре, потому что это "нарушает правила". Она также написала жалобу на подростка за то, что он хранил свой велосипед на своем балконе, а не на велопарковке", - указал он.

"Если она хотела, чтобы люди соблюдали даже мелкие правила, несоблюдение которых никому не вредит, она тоже должна им подчиняться", "Я бы поступил точно так же", - заявили комментаторы, вставшие на сторону парня. Вместе с тем многие другие пользователи сочли, что автор поста зашел слишком далеко в своей мести.