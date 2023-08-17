Блогерша из Австралии удивилась традиции американцев и вызвала скандал в сети

Иностранная туристка, путешествующая по США, осталась недовольна тем, что там вывешено слишком много американских флагов, и в связи с этим попросила местных жителей быть "скромнее".

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, после критики патриотизма местные обозлились и рекомендовали девушке срочно "проваливать к себе домой".

Гнев американцев вызвала Миа Хлоя, австралийская путешественница и блогер, после того, как опубликовала в своём аккаунте TikTok короткое видео, в котором выразила своё недоумение о вывешенных на каждом шагу флагах США, согласно данным издания Yahoo News. Однако её замечание вызвало волну негодования и агрессии со стороны пользователей, главный образом, американских.

"Я просто хочу сказать, что там слишком много американских флагов", - заявила девушка в своём видеоролике, который быстро стал вирусным в сети. Она выразила удивление тем, что флаги висят на домах, автомобилях и даже представлены на диванных подушках. С удивлением туристка отметила, что такого она ещё нигде не видела. Её комментарий о том, что производители флагов "заработали бы чёртово состояние", также вызвал волну возмущений в сети.

Несмотря на попытку путешественницы открыто высказать своё мнение, американские жители и политики остро отреагировали на её замечания. Так, губернатор Техаса Грег Эбботт запостил сообщение из аккаунта "консервативного патриота", в котором туристке в резкой форме посоветовали "валить в свою Австралию". В то же время пользователи сети оставили под видеороликом путешественницы массу комментариев, в которых высказывали своё раздражение увиденным и услышанным.

Социальные медиа быстро заполнились обсуждениями этой истории. Многие американцы выразили недовольство "навязыванием своего мнения" и отметили, что туристке, будучи гостьей в стране, следовало бы быть более уважительной и осторожной в своих замечаниях. Однако нашлись и юзеры, которые поддержали девушку и её право на свободное выражение мнения, даже если оно вызывает негодование у остальных.

Как выяснилось, видео о флагах в США было не единственным в аккаунте путешественницы. Согласно Fox News, в других видеороликах она жаловалась на американские супермаркеты. Кроме того, ей крайне не понравился Канзас, штат Среднего Запада, поскольку он "непригоден для жизни" из-за суровых климатических условий.

Несмотря на всплеск эмоций и широкое обсуждение в социальных сетях, судьба Мии Хлои и её реакция на волну негодования пока остаются неизвестными. Её аккаунты в социальных сетях были удалены, и она больше не имеет возможности ответить на критику и комментарии. Также остается загадкой, где именно в США она находилась в момент записи видео.