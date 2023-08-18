Туристка показала как получить больше места для ног в самолете с помощью спрятанной кнопки

Туристка обнаружила скрытую кнопку, которая поднимает подлокотник и может дать пассажирам на креслах у прохода больше свободного места на рейсах. Своим секретом она поделилась в видео в TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, многие люди предпочитают сидеть у прохода, а не у окна или на ужасном среднем месте, потому что это позволяет им вытянуть ноги в пустое пространство рядом. И единственной раздражающей вещью остается подлокотник со стороны прохода, который может мешать и делать полет менее комфортным. Если большинство других подлокотников в самолетах легко поднимаются без необходимости нажимать какие-либо кнопки, те, что находятся у прохода, кажутся статичными и прочно удерживаемыми на месте.

Но это не совсем так, сообщила в Tiktok туристка Рози Доал. В своем видео она показала, что в петле подлокотника спрятана кнопка, которая позволяет его поднять. Достаточно лишь нажать ее, и вставать с кресла, а также просто находиться в нем будет намного комфортнее.

Хотя это очень простой трюк, многие люди не знали о нем и поблагодарили Рози за ее видео, в том числе стюардесса, которая сказала, что хочет, чтобы все знали об этом. "Я стюардесса, и я пытаюсь показать как можно большему количеству людей, что вставать с кресла может быть удобнее", - написала она. Другой пользователь добавил: "Мы вернулись с Тенерифе на прошлой неделе, и я попробовал это... спасибо, Рози".