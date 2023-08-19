Синди Кроуфорд удивила поклонников новым фото

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась новой серией фото с отдыха и удивила фанатов в сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных снимках 57-летняя манекенщица запечатлена сидящей на катере в расстегнутой рубашке синего цвета, из-под которой виднеется бюстгальтер от бикини, и белых шортах длины мини. При этом видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники восхитились моложавой внешности звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Ты все та же красотка из 1985 года, которую я помню", "Какая красота", "С годами ты становишься все лучше и лучше", "Прекрасная Синди", "Шикарная женщина", - писали они.