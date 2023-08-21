Загитова показала видео в футболке со своим словом-оговоркой

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в Telegram-канале поделилась со своими подписчиками видеозаписью, где запечатлено, как она совершает прогулку на велосипедах со своей сестрой Сабиной в футболках со словом "Безызбежно".

"No comment..." - написала она под записью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ранее Загитова совершила оговорку: на вопрос журналистов, знает ли она, что происходит в хоккее, фигуристка дала следующий ответ: "Ну, конечно. Это безызбе... кхм... Безызбежно".

Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира - 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу.

Загитова вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на протяжении двух сезонов ведет шоу "Ледниковый период". В сезоне-2022/23 к ним присоединилась Анна Щербакова, выигравшая Игры в 2022 году.