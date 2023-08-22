Блогерша зрелого возраста рассказала о неожиданном способе омолодиться

Блогерша зрелого возраста раскрыла неожиданный способ омолодиться. Соответствующей информацией она поделилась в TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, по словам инфлюэнсерши с никнеймом vicky.derosa, чей блог насчитывает 201,3 тысячи подписчиков, улучшить внешний вид помогает чеснок. Женщина рассказала, что ее тетя регулярно употребляет данный продукт в целях борьбы со старением.

При этом автор ролика уточнила, что когда овощ нарезается, его лучше оставить на 20 минут, чтобы позже получить из него все полезные свойства. Пользовательница сети посоветовала часто есть чеснок, чтобы предотвратить внешние изменения. "Причем от меня не так уж и пахнет чесноком, поэтому не хочу слышать гневных комментариев на этот счет", - заявила она.