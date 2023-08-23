Samsung готовится выпустить новый смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung намерена выпустить дешевый складной смартфон. Об этом в своем Twitter заявил инсайдер под ником Tech_Reve, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам специалиста, в Samsung запланировали выйти на рынок недорогих складных смартфонов, чтобы привлечь к сегменту складных телефонов больше внимания. Аппарат под условным названием Galaxy Z FE могут выпустить в середине 2024 года - после релиза нового поколения складных устройств Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Автор напомнил, что у корейской компании есть линейка Galaxy FE, в рамках которой она выпускает недорогие субфлагманы. Tech_Reve подчеркнул, что Samsung намерена представлять такие девайсы ежегодно - в том числе гаджеты со складным экраном.

"Вполне логично, что Samsung стремится снизить стоимость складных телефонов, чтобы они могли стать более популярным", - прокомментировали инсайд журналисты издания TechRadar. По их словам, остается неизвестным, бюджетной версией какого устройства окажется Galaxy Z FE - Galaxy Z Fold6 или Galaxy Z Flip6.