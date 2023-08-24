Хайди Клум поделилась секретами контроля веса

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум раскрыла поклонникам свой вес. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость ответила на вопросы подписчиков, один из которых касался ее внешнего вида. Манекенщица призналась, что следит за питанием и считает калории. По словам инфлюэнсера, в общей сложности она позволяет себе не более 900 калорий в день.

Помимо этого, фанаты поинтересовались весом Клум, в связи с чем она решила встать на весы в прямом эфире. "Должно быть, они совсем запылились", - пошутила модель. Выяснилось, что весы показали 62,5 килограмма.