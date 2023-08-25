Кевин Харт рассказал о глупости и причине нахождения в инвалидной коляске

44-летний американский актер Кевин Харт рассказал о травмах, из-за которых оказался в инвалидной коляске. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, в связи с ситуацией звезда "Очень страшного кино" сказал следующее в одной из социальных сетей.

По словам Харта, он надорвал мышцы бедра и живота во время стометровки наперегонки на спор с американским футболистом Стеваном Ридли. "Я самый тупой человек в мире, я в инвалидной коляске. Попытался прыгнуть выше головы и сделать что-то как молодой", - пожаловался он и добавил, что временно не может ходить.

Актер уверен, что травмировался из-за своего возраста. "Всем женщинам и мужчинам за 40 скажу: это не игрушки, уважайте свой возраст. Или возраст заставит вас уважать себя, со мной он так и сделал", - сказал он.