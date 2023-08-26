Блогеры поделились секретами ментальной самопомощи

Пользователи форума Reddit назвали методы, которые помогают им при ментальных проблемах, когда нет возможности обратиться к психотерапевту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, Свои способы справляться с такими трудностями они перечислили в разделе AskReddit.

Много лайков набрал комментарий женщины, которой с психическими проблемами помогает справляться уборка.

"Поддерживаю чистоту в доме. Ставлю таймер на 15 минут, и каждый день в эти 15 минут не занимаюсь ничем, кроме уборки. Однажды поймала себя на том, что протираю плинтуса, потому что все остальное уже чистое. Приходить в прибранный, приведенный в порядок дом значительно лучше, чем в бардак", - пишет пользовательница Reddit.

Немало комментаторов указывают на то, что при ментальных проблемах помогают спортивные упражнения и прогулки, в частности, с собаками.

"Мой пес дает мне повод выбраться из дома, он всегда счастлив видеть меня и быть рядом", - сказал другой блоггер.

Также пользователи Reddit говорят о важности соблюдения режима для сохранения психического здоровья.

"Заставляю себя спать по восемь часов каждую ночь", - отмечает пользователь.