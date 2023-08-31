Стюардесса заворожила пользователей сети своей прогулкой по взлетно-посадочной полосе

Стюардесса бразильской авиакомпании Passaredo Linhas Aereas (Voepass) прошлась по взлетно-посадочной полосе в мини-юбке, попала на видео и восхитила пользователей сети. Ролик появился в аккаунте , освещающем досуг членов экипажа, в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, на кадрах видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: белую рубашку, черную юбку и туфли на невысоком каблуке. Ее образ дополнен разноцветным шейным платком, а волосы завязаны в хвост. На видео девушка машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешностью стюардессы. "Прекрасный ангел", "Красивая", "Ошеломляющая и божественная", "Милая", - написали они.