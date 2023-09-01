Блогерша примерила школьные наряды матери и покорила сеть

Пользовательница сети примерила школьные наряды матери и восхитила зрителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в приталенном бордовом мини-платье с белой кружевной отделкой и поясом на спине. Также она надела короткое зеленое платье на пуговицах и бело-голубое с рукавами-фонариками.

Кроме того, среди предметов гардероба оказались широкие шорты до колен и облегающая кофта на пуговицах, а также завязывающийся на груди кроп-топ в сочетании с джинсами с завышенной талией. "На мне одежда моей мамы из 70-х годов. Она носила ее в старших классах школы", - пояснила автор ролика.

Юзеры оценили наряды в комментариях. "Твоя мама определенно обладала чувством стиля", "Мне нравится все вещи", "Это буквально гардероб моей мечты", - отметили они.