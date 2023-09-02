Памела Андерсон снялась в новой рекламе и очаровала поклонников

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в рекламе ювелирного бренда Pandora. Соответствующая публикация появилась на странице компании в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, 56-летняя знаменитость снялась в белом жакете, продемонстрировав естественную внешность. На время съемки звезда "Спасателей Малибу" отказалась от макияжа, дополнив свой образ украшениями марки, в частности золотыми браслетами и кольцами с бриллиантами.

Поклонники восхитились естественной красотой кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Памела так красива", "Икона", "Потрясающая женщина", "Натуральная красота", "Такие украшения я бы купила", - высказывались они.