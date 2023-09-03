Певица Ханна показала, как выглядела в детстве

Певица Ханна поделилась с подписчиками своих социальных сетей снимком, сделанным в детстве на море, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ханна опубликовала свое детское фото из личного архива, на котором она позировала на фоне моря в розовом купальнике. Певица не раз отмечала в блоге, что ее дети сильно похожи на нее.

Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым (Пашу). Пара познакомилась в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Ханна и Пашу поженились в 2015 году, а 3 сентября 2018 года у них родилась дочь, которую они назвали Адрианой. 9 февраля 2023 года у супругов появилась девочка Камилла.

Исполнительница признавалась подписчикам, что вторая беременность прошла не так гладко, как ей хотелось. Врачи диагностировали у артистки анемию - у нее сильно упал уровень железа и гемоглобина в организме. По словам певицы, ей делали уколы, чтобы она перестала падать в обморок. Инъекции помогли знаменитости стабилизировать показатели, но после на теле остались гематомы, которые по-прежнему до конца не прошли.