Специалисты рассказали о секретах для продления жизни

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман и его соведущая, врач-терапевт Елена Малышева в программе "Жить здорово!" на Первом канале назвали лекарства, которые продлевают жизнь. О том, какие три группы препаратов позволят жить долго, специалисты рассказали в эфире рубрики "Три секрета долголетия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, выпуск передачи доступен на Rutube.

По словам врачей, положительно влияет на продолжительность жизни прием лекарств для снижения давления, которые заканчиваются на "прил". Как отметил Гандельман, эта группа препаратов нормализует артериальное давление, а также предупреждает инсульт и слабоумие.

Кардиолог также рассказал, что стать долгожителем помогут статины, назначаемые для снижения уровня холестерина. Гандельман пояснил, что эти препараты защищают от инфаркта, инсульта и деменции. "Еще один препарат - метформин. Очень старый препарат для лечения сахарного диабета, который тоже продлевает жизнь", - добавила Малышева. Это лекарство защищает сосуды и замедляет процесс старения, уточнил Гандельман.