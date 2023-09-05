Ошибка официанта на пляже разозлила блогершу

Официант принял юбку блогерши Дейзи Дрю за тряпку для мытья посуды и выбросил в мусор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Уроженка Шотландии, отдыхавшая на греческом острове Миконос, сообщила, что отправилась купаться в море в бикини, оставив упомянутый предмет гардероба на шезлонге. Однако когда девушка вернулась, одежда исчезла. Туристка поинтересовалась у работавшего рядом официанта, не видел ли он ее наряд. Мужчина извинился и заявил, что по ошибке выкинул вещь в мусорное ведро на кухне.

Инфлюэнсерша пояснила, что впоследствии она нашла свою любимую вещь, которая оказалась сильно испачкана. "Моя юбка не похожа на тряпку. Я так зла на этого сотрудника", - заявила Дрю.

Однако зрители в комментариях встали на сторону официанта. "Она действительно похожа на тряпку. Если бы я где-нибудь работал и увидел этот кусок ткани, выглядящий как мусор, тоже его выбросил бы", "Может быть, не следует носить юбку размером с кухонное полотенце? Тогда у тебя не будет проблем", "Если он подумал, что это тряпка, то это невинная ошибка", - отметили пользователи сети.