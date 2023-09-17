Тревел-блогерша назвала простые способы экономии в Турции

Южноафриканская тревел-блогерша назвала туристам несколько простых способов экономии во время отдыха в Турции. Как передает Day.Az, советами она поделилась в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

В своем ролике 26-летняя путешественница по имени Алия Адам, у которой более 172 тысяч подписчиков, порекомендовала туристам в целях экономии расплачиваться в лирах, а не в долларах или евро. Она объяснила, что часто жители Турции пытаются взять с гостей страны значительно большую сумму в валюте.

Помимо этого, Адам призвала подписчиков выбирать для поездок такси со счетчиком, чтобы не переплачивать. По ее словам, поездка на пять километров на такси без счетчика может обойтись до 16,77 фунта стерлингов, тогда как на самом деле она стоит всего 1,26 фунта стерлингов.

Блогерша также посоветовала туристам никогда не покупать брендовую одежду в Турции не в торговых центрах, не отправляться на шопинг на Гранд-базар в Стамбуле и пользоваться онлайн-переводчиком, чтобы объясняться с местными.