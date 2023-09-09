Блогерша рассказала как предотвратить старение кожи

Блогерша Тэмс (фамилия неизвестна) раскрыла простые способы предотвратить старение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 199 тысяч подписчиков.

42-летняя инфлюэнсерша с никнеймом tamsskyn продемонстрировала свою внешность. На размещенных кадрах видно, что на лице женщины отсутствуют мимические морщины и другие косметические дефекты.

По словам пользовательницы сети, предупредить появление заломов на коже поможет регулярное использование солнцезащитного средства и ретинола. "Это два продукта, которые вам нужны только для борьбы со старением", - заключила она.

Подписчики оценили внешний вид юзерши в комментариях под постом. "Твоя кожа безупречна!", "Ваша кожа буквально светится", "Ты выглядишь на 25", - высказались они.