Взрослые не справились с десткой задачкой и обратились к помощи интернета

Пользователь Reddit опубликовал на портале фотографию из детской книги с задачей, поставившей его в тупик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, его публикация стала популярной, собрав больше 30 тысяч лайков.

В упражнении ребенку предлагается соединить линиями цифры от 1 до 54, чтобы дополнить картинку. На ней изображены две женщины, играющие в крикет.

Однако получившийся в итоге рисунок показался автору поста бессмысленным. "Что это, черт возьми, вообще такое?" - написал он.

"Я 36-летний взрослый мужчина, прочитав заголовок поста, я тут же открыл картинку и соединил точки сам. Думал, что ребенок где-то неправильно это сделал. Но нет", - отметил один из комментаторов. Многие другие в шутку заявили, что полученный рисунок напоминает им монстра из произведений писателя Говарда Лавкрафта.

"Выглядит так, как будто предполагается, что на картинке женщина, которая играет в крикет и бьет по мячу. Вот только бита стоит позади нее. Вместо этого она взяла в руки какое-то загадочное существо", "Думаю, там изображено дерево. Это должно научить детей тому, что биты делают из древесины, а ее получают из деревьев. Символизм" - поиронизировали комментаторы.

Один из пользователей предположил, что в упражнение закралась ошибка, так как книга могла быть создана с помощью искусственного интеллекта. "С помощью ИИ можно создать книгу (в которой будут упражнения, где нужно соединять линии, упражнения с поиском слов, кроссворды и так далее) и сделать так, чтобы ее выпустила какая-нибудь компания (вроде Amazon) где-то за 15 минут", - заявил он.