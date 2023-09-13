Известный визажист раскрыл способы быстро избавиться от прыщей

Основатель косметического бренда Sergey Naumov известный визажист Сергей Наумов раскрыл способы быстро избавиться от прыщей. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Справиться с воспалениями в короткие сроки помогут пасты с цинком. Они подсушивают и удаляют закрытые комедоны, отметил эксперт, посоветовав использовать данные средства на ночь. Кроме того, он порекомендовал точечно на два часа наносить толстым слоем глиняные маски, а также применять маски с азелаиновой кислотой и ниацинамидом.

В то же время специалист предупредил об опасности травматизации чрезмерно воспаленной кожи. "В период бурного "цветения" ни в коем случае не используйте какие угодно средства со скрабирующими частицами. Иначе есть риск разнести воспаления по всему лицу", - пояснил Наумов.