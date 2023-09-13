Поведение авиапассажира вызвало гнев в сети

Пассажир канадской авиакомпании Flair Airlines сел в самолете подальше от жены и детей и вызвал гнев пользователей сети. Подробностями истории поделилась в соцсетях попутчица семьи, на что обратило внимание издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кристин Состар Маклеллан (Kristine Sostar McLellan) с ником @one_toughmother рассказала, что во время путешествия из Лас-Вегаса в Ванкувер она села рядом с матерью с двумя маленькими детьми, одного из которых она держала на руках. По словам туристки, отец семейства при этом выбрал место в салоне в нескольких рядах от них.

Маклеллан предложила мужчине поменяться местами, чтобы он мог лететь со своими близкими, на что он ответил: "Отлично, спасибо" - и отправил к матери еще одного ребенка.

"Он наслаждался полетом без детей", - возмутилась в соцсетях попутчица.

Подписчики Маклеллан раскритиковали такое поведение авиапассажира. "Я стюардесса, и я видела очень много матерей, которые присматривали за детьми на протяжении всего полета, в то время как отец сидел в стороне или не помогал", "Развод", "Один раз я летел в экономклассе с мамой и малышом, а отец заходил из бизнес-класса один раз за 10 часов, чтобы проверить их состояние", - написали юзеры.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту пассажира. "Кто-нибудь задумывался о том, что отец не хотел оставлять ребенка одного?" - спросил один из подписчиков.