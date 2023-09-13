Манекенщицы подрались в грязи на показе во время Недели моды

Манекенщицы подрались в грязи на показе американского дизайнера Елены Велез во время Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовала в Twitter фэшн-журналистка The New York Times Ванесса Фридман.

Так, модели дефилировали на подиуме из грунта в нарядах базовых оттенков. В конце шоу они начали проваливаться во влажную землю и падать на поверхность, покрытую лужами. При этом девушки хватали друг друга и изображали борьбу.

Ролик набрал более полумиллиона просмотров. Зрители высказали свое мнение о перформансе в комментариях. "Это была самая интересная Неделя моды", "А я скучаю по показам 90-х", "Моделям за такое недостаточно платят", "Они делают подобное из любви к проекту", "Что потом стало с одеждой?" - заявили пользователи сети.