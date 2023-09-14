Выглядящий на 20 лет 60-летний мужчина раскрыл секрет своей внешности

60-летний житель Бразилии, выглядящий на 20 лет, раскрыл секрет поддержания моложавой внешности благодаря регулярным тренировкам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, на его видео в социальной сети обратило внимание The Sun.

Нил Марино из города Флорианополис, штат Санта-Катарина, выложил на своей странице видео, в котором продемонстрировал документ, позволяющий ему парковаться бесплатно как пенсионеру. "А вы пользуетесь льготами для пожилых? Логично! 60 лет", - гласила подпись.

Внешность мужчины поразила многих пользователей. На лице бразильца почти нет морщин, он находится в отличной физической форме и, несмотря на седину, выглядит втрое моложе возраста, указанного в документе, заявили комментаторы. "Божечки, ему 60, а выглядит он на 20. Мне 32, а выгляжу я на 86. С этим миром явно что-то не так", - написал один из подписчиков. Другой счел, что у Марино "лицо 30-летнего и тело 20-летнего".