Парень обнаружил странную находку у дома друга

Пользователь с ником Rick-the-Brickmancer опубликовал на Reddit снимок одной странной находки, обнаруженной им около дома друга. В комментариях к публикации парень получил несколько предположений по поводу того, зачем этот предмет могли оставить у здания.

На фото автор поста запечатлел соленый огурец с воткнутыми в него гвоздями. На овоще и рядом с ним расположились частицы застывшего фиолетового воска. "Нашел это на ступеньках дома моего друга", - подписал он публикацию.

Некоторые комментаторы увидели в облитом воском огурце зловещее предупреждение и предположили, что автора поста прокляли. "Кого он разозлил?... Я бы был немного обеспокоен...", "Это определенно колдовской ритуал", "Это заклинание против мужской силы", - предостерегли его пользователи.

Других же читателей рассмешил снимок. Так, многие пошутили, что на фото изображен герой мультипликационного сериала "Рик и Морти" Огурчик Рик.