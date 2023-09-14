Кейт Миддлтон сменила имидж и показала результат

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила тюрьму для малолетних преступников в Суррее. Об этом сообщает Daily Mail.

Для визита в учреждение Кейт Миддлтон выбрала темно-синий брючный костюм от своего любимого бренда Alexander McQueen, который дополнила белым топом и кожаными туфлями-лодочками на шпильке.

После того, как фотографии принцессы Уэльской были опубликованы в СМИ, пользователи обратили внимание на ее новую прическу: супруга принца Уильяма покрасила волосы в более темный оттенок и сделала удлиненную густую челку.

В интервью Daily Mail личный стилист Лиза Тэлбот отметила, что Кейт Миддлтон демонстрирует современный стиль и не боится менять имидж, несмотря на королевский титул.

"Новая стрижка свидетельствует о молодом и современном члене королевской семьи, который стремится выглядеть свежо", - уточнила стилист.