Случайно сделанное фото заставило женщину сбросить 60 килограммов

Жительница Великобритании сбросила 60 килограммов и рассказала, что именно мотивировало ее при похудении. Свой секрет она раскрыла в беседе с изданием Daily Star.

По словам 35-летней Ники Форбс, сбросить лишний вес ее заставило фото, случайно сделанное шестилетней дочерью. Сначала она даже не узнала себя на снимке, а потом поразилась тому, как выглядит. "Неужали это правда я? - подумала женщина. - Я в самом деле такого размера?"

Форбс расстроилась из-за фото и приняла спонтанное решение что-то сделать со своим весом. Она поставила перед собой цель - избавиться от 60 килограммов, - и стала планомерно корректировать свой рацион на более здоровый.

Сперва женщина отказалась от всей вредной пищи, в том числе от любимых чипсов и фастфуда, затем начала подсчитывать калории и проверять информацию о составе всего, что попадало к ней на тарелку. Лишь раз в неделю она позволяла себе что-то из списка запрещенных продуктов, но при этом следила, чтобы лакомство вписывалось в ее суточную норму калорий.

В результате такой диеты в течение двух лет Форбс без каких-либо дополнительных физических упражнений смогла достичь поставленной цели. "Я была такой полной, что просто ходьба или выполнение повседневных задач сжигали много калорий, поэтому я похудела, когда стала есть меньше", - объяснила она.