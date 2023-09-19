Стилист раскрыл способы визуально увеличить густоту волос

Способы окрашивания волос для визуального увеличения их густоты раскрыл в беседе с "Мослентой" специалист клуба красоты и здоровья HELMS, входящий в топ-10 стилистов России, Иван Субота.

"Убить качество волос довольно легко, а вот вернуть им густоту очень сложно, плюс этот процесс занимает немало времени. Необходимы дорогостоящие процедуры, а чаще всего - курсы таких процедур"

На помощь могут прийти окрашивания, которые визуально увеличат объем волос на голове и позволят спокойно пережить период восстановления локонов, отметил стилист.

К таким окрашиваниям относятся любые техники рассветления длинных волос с последующим затемнением корней в своей цветовой базе, привел он первый пример.

"Брюнеткам рекомендую так называемое "грибное" окрашивание. Его уникальность в чередовании темных и светлых прядей максимально холодных оттенков. Осветление прядей происходит с максимальным акцентом на концы волос. Так прическа смотрится более объемной и дольше сохраняет свой внешний вид", - продолжил Субота.

Помочь может и французское "ленточное" мелирование, которое сейчас в числе трендов. Его суть в наиболее контрастном чередовании своих прядей и осветленных

"Мой любимый способ - техника Shatush. Суть в том, чтобы сначала выровнять цвет по всей длине волос, а затем сделать рассветление на начес в технике открытой руки. Она полностью имитирует эффект выгоревших волос. Тем самым на контрасте мы добиваемся визуального эффекта объемных волос", - объяснил топ-стилист.