Блогерша раскрыла секрет стирки темной одежды

Блогерша раскрыла ошибку в стирке темной одежды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка заметила, что на вещах сохраняется неприятный запах после каждого очищения. При этом она отметила, что стиральная машина подвергается тщательному уходу и своевременному обслуживанию у мастеров. "Сначала я думала, что проблема в стиральной машине, но это не так. Оказалось, что в волокнах одежды скопилось много мыльных частиц от порошка и кондиционера", - объяснила Максимова.

Чтобы решить проблему, автор видео решила замочить изделия в ванне, добавив в нее пищевую соду. Затем она промыла каждую вещь под холодной водой. "И я заметила, что запах пропал, и цвет одежды стал намного ярче", - заявила юзерша и показала окрашенную в черный цвет ванну.