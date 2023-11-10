Американская актриса и певица Дженнифер Лопес без макияжа попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летняя знаменитость была замечена после репетиции, которая проходила в Лос-Анджелесе, в спортивном оверсайз-костюме бежевого цвета и белых кроссовках. В руках она держала многоразовую бутылку для напитков, украшенную множеством сияющих стразов, и мобильный телефон. На размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от косметики, а волосы уложила в тугой пучок.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида Лопес, о чем принялись писать в комментариях под материалом. "Она выглядит так же, как и все мы. Просто не может этого признать", "Мне всегда казалось, что Джей Ло лучше всех выглядит без макияжа. У нее очень хорошая кожа", "Она все еще прекрасна", "Просто представьте, как она выглядит по утрам", "Она явно скрывает тот факт, что над ее лицом серьезно поработали", "Трудно поверить, что у нее не было никаких операций", - выказывались они.