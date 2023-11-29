Джулия Робертс опубликовала архивное фото с двойняшками

Актриса Джулия Робертс показала на своей странице в Instagram архивный семейный снимок. Она опубликовала фото с двойняшками в их день рождения, передает Day.Az.

"19 лет. Нет слов, чтобы передать всю радость, веселье, бурное веселье от совместной жизни", - написала звезда "Красотки".

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