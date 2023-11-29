https://news.day.az/popularblog/1617995.html Джулия Робертс опубликовала архивное фото с двойняшками - ФОТО
Джулия Робертс опубликовала архивное фото с двойняшками - ФОТО
Актриса Джулия Робертс показала на своей странице в Instagram архивный семейный снимок. Она опубликовала фото с двойняшками в их день рождения, передает Day.Az.
"19 лет. Нет слов, чтобы передать всю радость, веселье, бурное веселье от совместной жизни", - написала звезда "Красотки".
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