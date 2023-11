Сходившая на свидания с 164 мужчинами женщина поделилась секретом удачного брака

Пользовательница форума Reddit рассказала, как она сходила на 164 первых свидания за два года и в итоге нашла мужа. В разделе Ask Me Anything ("Спросите у меня что угодно") она также поделилась секретами удачного брака.

В первую очередь девушка порекомендовала мужчинам всегда самим приглашать женщин на свидания, чтобы не остаться в одиночестве. "Не застревайте на фазе, когда вы просто вечно переписываетесь. Вы также заработаете бонусные очки, если позовете ее на свидание оригинально", - написала она.

Кроме того, автор поста посоветовала мужчинам задавать вопросы на свидании. "Не поверите, сколько парней демонстрирует ноль интереса к твоей жизни. И следите за языком тела: улыбайтесь, наклоняйтесь к ней, меняйте выражение лица, чтобы показать, что активно слушаете ее", - написала она.

Женщинам автор поста дала совет прислушиваться к своей интуиции - по ее словам, на свидании с будущим мужем все сразу пошло иначе, чем в предыдущие разы.

Кроме того, она поделилась списком вопросов, которые нужно задать себе после свидания: "Как этот человек заставлял вас себя чувствовать?", "Боялись ли вы задавать определенные вопросы или раскрывать правду о себе?", "Приходилось ли убеждать себя в том, что то, что происходит - правильно?".