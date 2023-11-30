Владелица iPhone рассказала о преследующем ее будильнике

Пользовательница iPhone рассказала о встроенном в смартфон будильнике, который невозможно отключить. Об этом сообщает издание BGR.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, журналисты издания обратили внимание на видео девушки под ником в TikTok. В ролике владелица iPhone рассказала, что ее уже много лет "преследует" будильник, который нельзя отключить. По ее словам, будильник запускается каждый день ровно в 9:25.

На видео владелица смартфона Apple рассказала, что не устанавливала будильник на данное время. Также она продемонстрировала настройки устройства: судя по видео, никаких будильников на 9:25 не было установлено.

По словам @angelegsofia, она совершала сброс настроек устройства, удаляла приложение "Часы" и меняла смартфон на новый. Однако будильник все равно продолжал срабатывать каждый день в 9:25 - судя по всему, скрытые настройки восстанавливались через резервную копию. Девушка рассказала, что обратилась в поддержку Apple, но не получила помощи.

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