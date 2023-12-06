Женщина нашла зловонный сюрприз на новогодней ёлке у себя дома

Женщина из США нашла зловонного опоссума на ветвях своей рождественской елки и испугалась, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Американка записала несколько видео после неожиданной встречи с пушистым незнакомцем у себя дома и выложила их на своей странице @brettbratt359 в TikTok. Она рассказала зрителям, что проводила вечер в гостиной, когда внезапно услышала необычный звук, похожий на чихание. Сначала женщина подумала, что это одна из ее собак или что где-то застряла ее кошка. Однако, проверив все вокруг, она исключила эту возможность.

Среди веток новогодней елки американка обнаружила длинный хвост, похожий на крысиный, а чуть позже заметила мордочку с круглыми черными глазами. Оказалось, что в дом каким-то образом попал опоссум и прикинулся елочным украшением. Она не знала, как ей снять животное, и даже обратилась к пользователям сети за советом. В конце концов ее бойфренд принес пару прорезиненных перчаток, и они вместе стали пытаться снять животное. Однако опоссум изо всех сил цеплялся за дерево и в конце концов упал вместе с несколькими игрушками.

После этого испуганное животное бросилось под диван, и американке пришлось еще некоторое время ловить его там, двигая мебель, потому что зверек шнырял туда-сюда. Наконец она преуспела, схватив его "как мяч для регби". Поймав опоссума, она позвонила в службу по контролю за животными, и они забрали незваного гостя на следующий день.

Американка сообщила подписчикам, что, возможно, оставила бы животное у себя, но "он слишком ужасно пах". Она добавила, что опоссум не был агрессивным.

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