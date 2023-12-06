Люди рассказали о самых странных и жутких находках в новых домах после переезда

Пользователи сети рассказали о странных и жутких вещах, которые они находили, переехав в новые дома. Истории своих находок люди из разных стран опубликовали на форуме Reddit.

Пользователь с ником ledow рассказал, что семья его бывшей жены жила в старинном 400-летнем доме в британском графстве Корнуолл. Во время ремонта они сломали одну из стен и нашли за ней "идеально прибранную спальню 1800-х годов". По словам британца, ощущение было такое, будто обитатель комнаты только что вышел. Семейству так и не удалось выяснить, кем были прежние владельцы дома, и почему они замуровали одну из спален.

Участник форума под ником Individual-Common-89 заявил, что сразу же после переезда в новый дом принял душ. Когда зеркало запотело от пара, на нем проступила надпись: "Привет, я тебя вижу", сделанная пальцем по стеклу. Мужчина сначала перепугался, но потом оценил шутку прежнего владельца. "Это был очень неприметный, но явный способ оставить послание новому жильцу (мне)", - написал он.

Пользовательница с ником Smokedeggs рассказала, что во время ремонта в ее новом доме маляр нашел письмо бывшей жены прежнего владельца. Сначала она писала, что он был лучшим человеком в ее жизни, и сожалела о зле, которое сделала ему. "А потом начала обвинять его во всех неудачах в своей жизни. Это было очень странно", - подытожила автор поста.

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