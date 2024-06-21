https://news.day.az/popularblog/1669760.html Кейт Миддлтон опубликовала редкое фото принца Уильяма с детьми
Кейт Миддлтон опубликовала редкое фото принца Уильяма с детьми
Принцесса Кейт Миддлтон опубликовала в Instagram фото принца Уильяма в день его 42-летия.
На новом снимке принц Уильям был запечатлен вместе с тремя детьми, прыгающими с горки. Известно, что фотографом съемки выступила Кейт Миддлтон.
"С днем рождения, папа, мы любим тебя очень сильно", - написали в посте.
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