Кейт Миддлтон опубликовала редкое фото принца Уильяма с детьми

Принцесса Кейт Миддлтон опубликовала в Instagram фото принца Уильяма в день его 42-летия.

На новом снимке принц Уильям был запечатлен вместе с тремя детьми, прыгающими с горки. Известно, что фотографом съемки выступила Кейт Миддлтон.

"С днем рождения, папа, мы любим тебя очень сильно", - написали в посте.

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