Нерешаемая задача из детской книги позабавила пользователей сети

На портале Reddit набрал популярность пост о детской задаче, которая не поддается решению. Упражнение позабавило пользователей сети: взрослые пытались найти нестандартные ответы на загадку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста опубликовал фотографию задачи из книги, в которой детям предлагается найти отличия между двумя изображениями собак. "Здесь нет никаких отличий", - констатировал пользователь.

Большинство комментаторов согласились с ним и пришли к выводу, что это опечатка. "Зачем я потратил время на поиски отличий? Зачем?" - задался вопросом один из них. "Единственное отличие заключается в том, что одна картинка расположена выше другой", "Отличия здесь невероятно очевидны: пес с усами сверху жертвует деньги на исследование рака, а пес с усами внизу продает молитвенные книги больным раком", - поиронизировали другие участники обсуждения.

Несколько комментаторов нашли в ошибке издателей книги и плюсы. "Это отличный способ занять маленьких детей, чтобы взрослые могли заниматься своими делами", - заявил один из них.