Сыну принца Уильяма запретят ездить вместе с отцом

Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом - принцем Уильямом, который является непосредственным наследником короля Карла III.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Ladbible.

Ограничение должно вступить в силу 22 июля, когда Джорджу, который занимает второе место в очереди на престол, исполнится 12 лет. С этого возраста мальчику запретят ездить вместе с другими наследниками, чтобы в случае катастрофы в живых остался хотя бы один.

По той же причине Джорджа не смогут сопровождать младшие брат и сестра - принц Луи и принцесса Шарлотта.

До этого президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за "флирт" с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия.