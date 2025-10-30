Machine Gun Kelly считает, что они расстались с Меган Фокс из-за сглаза

Рэпер Machine Gun Kelly считает, что они с актрисой Меган Фокс расстались из-за сглаза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TMZ.

Machine Gun Kelly рассказал, что они с Меган Фокс всегда хотели выставлять напоказ свою любовь, чтобы вдохновлять окружающих. Однако, как утверждает рэпер, это сыграло против них. По мнению исполнителя, их отношения с актрисой разрушались из-за сглаза хейтеров.

Знаменитость в разговоре с ведущим вспомнил и о первой встрече с Меган Фокс. Machine Gun Kelly признался, что сразу понял, что хочет встречаться с актрисой.

"Я бесконечно благодарен Богу и в долгу перед судьбой, которая сплела нас с ней, потому что, когда я впервые посмотрел в ее глаза, у меня словно появился телескоп, способный увидеть все тайны вселенной. И я думаю, то, что последовало за этим, действительно доказало, что значит двигаться с любовью", - заявил рэпер.