Мужчина пошел постричься и стал богаче на $100 тыс.

Житель американского штата Северная Каролина случайно выиграл $100 тыс., когда зашел в магазин, чтобы снять деньги для оплаты стрижки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает UPI.

Житель Дарема Оскар Галдамес Росалес рассказал, что его суббота началась вполне обычно. После визита к парикмахеру он понял, что у него нет наличных, и отправился в ближайший магазин Lighthouse Food Mart на улице Холлоуэй.

Там мужчина решил приобрести моментальный лотерейный билет Ruby Red 7's стоимостью $20. По его словам, он просто почувствовал, что стоит попробовать.

"Что-то подсказывало мне, что нужно купить этот билет, и я решился", - объяснил Росалес.

Росалес оплатил стрижку, вернулся в свою машину и стер защитный слой на билете. Под ним оказался выигрыш. Американец признался, что испытал бурю эмоций и отметил, что этот приз поможет ему воплотить в жизнь несколько давних целей.