Народная артистка Бриллиант Дадашева поделилась архивным ВИДЕО Народная артистка Бриллиант Дадашева поделилась с подписчиками архивной записью. Как передает Day.Az, артистка опубликовала в своём аккаунте в соцсетях видео, на котором она исполняет песню много лет назад. В комментарии к ролику Дадашева написала: "Наши народные песни - это жизнь. Живая музыка - исцеление для души".
