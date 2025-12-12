Народная артистка Бриллиант Дадашева поделилась с подписчиками архивной записью.

Как передает Day.Az, артистка опубликовала в своём аккаунте в соцсетях видео, на котором она исполняет песню много лет назад.

В комментарии к ролику Дадашева написала: "Наши народные песни - это жизнь. Живая музыка - исцеление для души".