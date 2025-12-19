Новые семейные фото Айсель Дуниевой появились в сети

Азербайджанская блогер Айсель Дуниева поделилась в социальных сетях кадрами новой семейной фотосессии. В съёмке она приняла участие вместе с супругом и маленьким ребёнком, передает Day.Az.

На фотографиях они предстали в тёплой и уютной атмосфере, подчеркнув нежность и гармонию семейных отношений.

Фотосессия стала ещё одним редким моментом из личной жизни блогера, которым она решила поделиться со своей аудиторией.