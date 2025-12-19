https://news.day.az/popularblog/1803586.html Азербайджанская певица Севда Яхъяева поздравила дочь с днём рождения - ФОТО Азербайджанская певица и блогер Севда Яхъяева поделилась в Instagram трогательной публикацией, посвящённой дню рождения своей дочери. Как передает Day.Az, свою публикацию она сопроводила следующей фразой: "Три года назад в моей жизни произошло самое прекрасное чудо. Моя Айла!
Азербайджанская певица Севда Яхъяева поздравила дочь с днём рождения - ФОТО
Азербайджанская певица и блогер Севда Яхъяева поделилась в Instagram трогательной публикацией, посвящённой дню рождения своей дочери.
Как передает Day.Az, свою публикацию она сопроводила следующей фразой:
"Три года назад в моей жизни произошло самое прекрасное чудо. Моя Айла! Твой голос успокаивает мою душу, а твоя улыбка делает мой мир прекрасным. С днём рождения, мамино сердце", - написала Севда Яхъяева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре