Азербайджанская певица Севда Яхъяева поздравила дочь с днём рождения

Азербайджанская певица и блогер Севда Яхъяева поделилась в Instagram трогательной публикацией, посвящённой дню рождения своей дочери.

Как передает Day.Az, свою публикацию она сопроводила следующей фразой:

"Три года назад в моей жизни произошло самое прекрасное чудо. Моя Айла! Твой голос успокаивает мою душу, а твоя улыбка делает мой мир прекрасным. С днём рождения, мамино сердце", - написала Севда Яхъяева.