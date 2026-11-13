https://news.day.az/popularblog/1873639.html

Как очистить гранат за пару минут и не испачкаться - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер dad_foodhome показала как почистить гранат и не испачкать все вокруг. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.