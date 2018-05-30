Брюс Уиллис строит аэропорт и никто не знает, зачем

Как стало недавно известно американским журналистам, Брюс "Крепкий орешек" Уиллис строит аэропорт в центре штата Айдахо. Он будет называться Soldier Field (видимо, в честь футбольного стадиона "Солджер Филд" в Чикаго), а расположен он будет в десяти милях к востоку от городка Фэрфилд с населением 416 человек, передает Day.Az со ссылкой на Популярную механику.

Смотрите сами, что это за место:

Но если Брюс Уиллис захотел построить аэропорт где-то в глуши на северо-западе страны, то пускай строит, не так ли? Однако стройка оказалась намного масштабнее, чем ожидалось. К примеру, взлётно-посадочная полоса аэропорта будет достигать 2,6 километра в длину и 30 метров в ширину, чего достаточно для обслуживания большинства коммерческих авиалайнеров. Как полагается, полосу сделают из бетона.

Согласно документам, поданным в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), аэропорт будет способен принимать как минимум 20 пассажирских самолётов одновременно, а его пропускная способность составит около 500 самолётов разных типов в месяц. Для Айдахо это пока невиданный масштаб авиаперевозок. Зачем?! Есть предположение, что однажды личный аэропорт Уиллиса станет общественным. По какой-то причине.

А пока Брюсу предстоит решить некоторые проблемы с целевым назначением земли, поскольку часть взлётно-посадочной полосы будет находиться в зоне AG-5, которая является сельскохозяйственной. К тому же местные жители Фэрфилда, узнав о планах актёра, быстро сколотили инициативную группу, которая выступает против строительства крупного аэропорта в столь тихом местечке. Актёр же свои планы не комментирует.

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