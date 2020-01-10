Селена Гомес выпустила новый альбом впервые за 5 лет

Со времени выпуска предыдущего альбома Селены Гомес Revival (к слову, завоевавшего статус платинового) прошло уже пять лет, за которые в жизни певицы произошли серьезные перемены. Она боролась с волчанкой, депрессией и тревожностью, пережила пересадку почки, расставалась и воссоединялась с Джастином Бибером и The Weeknd - эти и многие другие события легли в основу ее третьего альбома Rare. "Мне просто нужно было отпустить "старую" версию себя", - сказала певица в интервью Apple Music.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, альбом позволяет взглянуть на мир глазами Селены с помощью 13 треков, в записи которых также приняли участие Кid Сudi и 6LАСК. Игривый, оптимистичный и свободный альбом Rare больше про любовь к себе, чем к кому-то или чему-то еще.

Послушать альбом можно здесь.