Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар" - одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа. 92-я по счету церемония вручения статуэток пройдет на сцене театра Dolby (до 2012 года назывался "Кодак") в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Телекомпания ABC начнет транслировать это событие на 225 стран в 17:00 по времени западного побережья США (04:00 мск, 10 февраля).

Лидеры по числу номинаций

"Оскар" присуждается в 24-х конкурсных номинациях. В этом году лидером является триллер "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, выдвинутый на кинопремию в 11 номинациях. Британо-американская военная драма "1917" Сэма Мендеса, картина Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) и работа Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman) набрали по 10 номинаций. Ленты "Маленькие женщины" (Little Women) Греты Гервиг, "Брачная история" (Marriage Story) Ноа Баумбака, "Паразиты" (Gisaengchung) Пон Чжун Хо и "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити могут завоевать по шесть статуэток.

Нашумевший "Джокер", повествующий о становлении личности главного противника Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, претендует на получение "Оскара" в том числе как лучший фильм, за режиссуру, за исполнение главной мужской роли и адаптированный сценарий. Остальные номинации ленты относятся к категории технических: операторская работа, киномонтаж, оригинальное музыкальное сопровождение, звук и звукомонтаж, дизайн костюмов, грим.

Правила позволяют включать в самую престижную категорию "Лучший фильм" от пяти до десяти лент. Американская академия киноискусств в этом году остановила свой выбор на девяти. За "Оскар" в этой категории, помимо "Джокера", поборются "1917", "Однажды в... Голливуде", "Ирландец", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Паразиты", "Кролик Джоджо" и "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) режиссера Джеймса Мэнголда.

Оскароносцы против дебютантов

Звание обладателя премии за главную мужскую роль оспаривают Хоакин Феникс ("Джокер"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава", Dolor y gloria), Адам Драйвер ("Брачная история") и Джонатан Прайс ("Два Папы", The Two Popes). Феникс - двукратный лауреат кинопремии "Золотой глобус", обладатель музыкальной премии Grammy. Он трижды был номинирован на "Оскар". В прошлом году актер получил приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Тебя здесь никогда не было" (You Were Never Really Here, 2017).

На награду за главную женскую роль претендуют Рене Зеллвегер ("Джуди", Judy), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Синтиа Эриво ("Гарриет", Harriet), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Скандал", Bombshell).

Борьбу за премию за роль второго плана ведут Том Хэнкс, сыгравший в фильме "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) режиссера Мариэль Хеллер, и Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме "Два папы" режиссера Фернанду Мейреллиша. В число номинантов также вошли Джо Пеши и Аль Пачино ("Ирландец"), Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде"). У актрис "Оскар" за роль второго плана могут получить Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла", Richard Jewell), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины") и Марго Робби ("Скандал").

Фаворитами, согласно прогнозам, являются Феникс и Бандерас (главная мужская роль), Зеллвегер и Ронан (главная женская роль), Питт и Дерн (роли второго плана). Не исключены и сюрпризы, которые случаются при таком обилии громких имен. Наиболее вероятные соперники могут неожиданно сойти с дистанции и освободить путь темным лошадкам.

Пятеро претендентов - Бандерас, Эриво, Йоханссон, Пью и Прайс - номинированы на "Оскар" впервые. Ди Каприо, Хэнкс, Хопкинс, Аль Пачино, Пеши, Бэйтс, Терон и Зеллвегер уже удостаивались этой награды в прошлом.

Работы российских кинематографистов в очередной раз не прошли в финальный круг борьбы за статуэтки Американской академии киноискусств. До объявления списков номинантов шансы получить премию были у ленты Кантемира Балагова "Дылда", мультфильма Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" (He Can't Live without Cosmos) и проекта Виктора Косаковского "Акварель" (Aquarela). Они входили в шорт-листы в категориях "Лучший иностранный художественный фильм", "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший документальный короткометражный фильм" соответственно.

Снова без главного ведущего

Вручение "Оскара" второй год подряд пройдет без официального ведущего. В прошлом году академии пришлось отказаться от услуг киноактера комедийного жанра Кевина Харта после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии. Это обстоятельство, однако, не помешало росту интереса зрителей к знаковому событию киномира зимнего сезона - церемонию в прошлом году посмотрели 29,6 млн человек в США, по сравнению с 26,54 млн человек в 2018 году. Академия сочла прошлогодний эксперимент вполне удачным.

Сцена театра Dolby, рассчитанного на 3,3 тысячи мест, не покажется опустевшей. Огласить имена новых лауреатов поможет целая россыпь звезд Голливуда. Это, в частности, актрисы Дайан Китон, Пенелопа Крус, Сигурни Уивер, Галь Гадот, Джулия Луис-Дрейфус и Реджина Кинг. Компанию им составят Киану Ривз, Шайа ЛаБаф, Стив Мартин, Уилл Феррелл, Рами Малек, Махершала Али и другие актеры. Малек был удостоен "Оскара" в прошлом году за воплощение образа лидера рок-группы Queen Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018), а Али завоевал две статуэтки за роли второго плана в картинах "Зеленая книга" (Green Book, 2018) и "Лунный свет" (Moonlight, 2016).

В музыкальную часть программы вечера включена песня Into The Unknown из мультфильма "Холодное сердце - 2" (Frozen II). Исполнять ее будут американка Идина Мензел и норвежка Аврора Акснес (Aurora) совместно с россиянкой Анной Бутурлиной и еще несколькими певицами, которые озвучивали героиню этого анимационного фильма Эльзу. Композиция из мультфильма номинирована на премию в категории "Лучшая песня". Другими претендентами являются I Can't Let You Throw Yourself Away из мультфильма "История игрушек - 4" (Toy Story 4), I'm Gonna Love Me Again из фильма "Рокетмен" (Rocketman), I'm Standing With You из ленты "Прорыв" (Breakthrough) и Stand Up из картины "Гарриет" (Harriet).

Южнокорейцы могут войти в историю

Южнокорейская картина "Паразиты", по оценке экспертов газеты The New York Times, имеет высокие шансы получить "Оскар" как лучший фильм. Эти шансы заметно упрочились после того, как "Паразиты" стали первой иностранной лентой, удостоенной премии влиятельной Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG) в главной номинации "Лучший актерский состав в игровом кино".

Работа режиссера Пон Чжун Хо теперь может стать первой иностранной лентой, завоевавшей "Оскар" в самой престижной категории "Лучший фильм". Только пять картин в истории выдвигались на эту премию одновременно как "Лучший фильм" и "Лучший иностранный художественный фильм" (до 2020 года - "Лучший фильм на иностранном языке"): "Дзета" (Z, Франция, Алжир, 1969), "Жизнь прекрасна" (La vita e bella, Италия, 1997), "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (Wo hu cang long, Китай, США, 2000), "Любовь" (Amour, Франция, Австрия, Германия, 2012) и "Рома" (Roma, Мексика, 2018). Ни одному, как поясняют эксперты газеты, не удалось преодолеть языковой барьер и получить трофей в самой престижной категории.

Лента "Паразиты", рассказывающая о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества, в главной категории уступит драме "1917" режиссера Сэма Мендеса об истории двух солдат на передовой Первой мировой войны, прогнозирует Скотт Фейнберг, формирующий каждый год весьма точные прогнозы для журнала "Голливуд репортер". Эксперт ставит "1917" на первое место в числе фаворитов, а южнокорейскую ленту - на второе, но сам отдает предпочтение картине "Однажды в... Голливуде". Драма Мендеса "1917" неделю назад стала триумфатором 73-й церемонии вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА), получив премии в семи из девяти категорий, в которых была заявлена.

При этом критик отдает "Оскар" за режиссуру тому же Мендесу. Ниже оцениваются шансы Тарантино, Скорсезе и Филлипса. Скорсезе выдвинут на "Оскар" в девятый раз и по этому показателю занимает первое место среди здравствующих режиссеров. Большего при жизни смог добиться лишь Уильям Уайлер (1902-1981), на счету которого было 12 номинаций на "Оскар" за режиссуру.

Мендес борется за режиссерский "Оскар" второй раз, но с временным интервалом почти в 20 лет. Он впервые завоевал награду Американской академии киноискусств за работу над картиной "Красота по-американски" (American Beauty, 1999).

Почетный "Оскар"

Обладатели трех почетных премий "Оскар", присуждаемых за вклад в кинематограф, уже известны. Это американский режиссер Дэвид Линч, его коллега из Италии Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Награда им. Джина Хершолта за вклад в дело гуманизма досталась актрисе Джине Дэвис.

По данным журнала "Голливуд репортер", Американская академия киноискусств на церемонии вручения премии "Оскар" почтит память погибшего в авиакатастрофе чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта. Он в 2018 году получил "Оскар" за работу над короткометражным анимационным фильмом "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball). Смерть 41-летнего спортсмена воспринимается как подлинная трагедия в США и в мире.