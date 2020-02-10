Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".

В России церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Отмечается, что в борьбе за премию также участвовали Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме "Ирландец", Энтони Хопкинс, а также Том Хэнкс.