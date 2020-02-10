https://news.day.az/showbiz/1201590.html Брэд Питт получил премию «Оскар»
Брэд Питт получил премию «Оскар»
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
В России церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Отмечается, что в борьбе за премию также участвовали Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме "Ирландец", Энтони Хопкинс, а также Том Хэнкс.
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