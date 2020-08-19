Bahh Tee женился во второй раз

Bahh Tee (настоящее имя артиста Бахтияр Алиев, - прим. ред.) уже довольно давно выступает на сцене и считается одним из первых рэперов, ставших популярными благодаря социальным сетям. "Ты меня не стоишь", "Любви достойна только мама" и другие композиции музыканта, у которого не было музыкального образования, стали невероятно популярными среди молодежи. В 2020 году Бахтияр записал альбом "10 лет спустя", передает Day.Az со ссылкой на graziamagazine.ru.

А вот о личной жизни Алиева известно не так много. В Сети есть информация о том, что в 2016-м он обручился с Фарганой Гасановой, на которой в итоге женился. Однако спустя всего три года пара рассталась. Впрочем, Bahh Tee недолго горевал в одиночестве. 18 августа он сыграл пышную свадьбу с новой возлюбленной, чье имя неизвестно широкой общественности.

Для торжества молодожены арендовали роскошный зал Safisa, который был украшен цветами. Невеста была одета в роскошное белое платье с фатой. А вот жених предпочел черный костюм и рубашку в тон.

На свадьбе Bahh Tee присутствовали многие его коллеги - Elman, Jony, HammAli & Navai, Гусейн Гасанов, Пашу и другие. В разгар праздника мужчины принялись танцевать лезгинку и национальные азербайджанские танцы, ради которых им даже пришлось снять неудобную обувь.

Судя по Сторис в Инстаграме певца и гостей, торжество прошло на славу. Под конец вечеринки в зале появился внушительный многоярусный торт и несколько танцовщиц в костюмах ангелов. "Ангелы спустились тебе торт порезать", - пошутил в своем блоге один из приятелей рэпера. Сам музыкант выложил в свой Инстаграм лишь одно фото, на котором танцует с избранницей. Впрочем, интернет-пользователи надеются, что в скором времени смогут поближе познакомиться с женой Бахтияра.