Актер Шон Пенн разведется с молодой женой через год после свадьбы

Жена голливудского актера Шона Пенна Лейла Джордж намерена расторгнуть брак. Об этом сообщает таблоид TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пенн и Джордж поженились в прошлом году, при этом разница в возрасте между ними составляет 32 года.

В настоящий момент причина их развода не называется. Известно, что австралийская актриса уже подготовила документы для расторжения брака.

Извещение о планах развестись направлено в пятницу, 15 октября, в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Шон и Лейла поженились в июле прошлого года, церемония прошла в их доме в окружении семьи.

При этом встречаться Пенн и Джордж начали в 2016 году. Общих детей у них не было.