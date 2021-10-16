https://news.day.az/showbiz/1392538.html Актер Шон Пенн разведется с молодой женой через год после свадьбы
Актер Шон Пенн разведется с молодой женой через год после свадьбы
Жена голливудского актера Шона Пенна Лейла Джордж намерена расторгнуть брак. Об этом сообщает таблоид TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пенн и Джордж поженились в прошлом году, при этом разница в возрасте между ними составляет 32 года.
В настоящий момент причина их развода не называется. Известно, что австралийская актриса уже подготовила документы для расторжения брака.
Извещение о планах развестись направлено в пятницу, 15 октября, в Верховный суд округа Лос-Анджелес.
Шон и Лейла поженились в июле прошлого года, церемония прошла в их доме в окружении семьи.
При этом встречаться Пенн и Джордж начали в 2016 году. Общих детей у них не было.
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